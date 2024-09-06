Боровикова (Кирилина) Марья Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боровикова (Кирилина) Марья Семенова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1894 г.р.

Дети

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Боровиков Сергей Григорьев

Рождение ребёнка
07.06.1921

Сын: Боровиков Федор Сергеевич

Отец ребёнка: Боровиков Сергей Григорьев

Рождение ребёнка
28.12.1923

Сын: Боровиков Михаил Сергеевич

Отец ребёнка: Боровиков Сергей Григорьев

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