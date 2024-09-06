Боровикова (Кирилина) Марья Семенова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1898
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.06.1921
Сын: Боровиков Федор Сергеевич
Отец ребёнка: Боровиков Сергей Григорьев
Рождение ребёнка
28.12.1923
Сын: Боровиков Михаил Сергеевич
Отец ребёнка: Боровиков Сергей Григорьев