Ефим Дмитриев
мужской, родился 1822, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
Мать1 Жена ДмитрияНеизвестно г.р.
ОтецДмитрий Семёнов1788 г.р.
Супруги
Федосья Спиридонова1820 г.р.
Дети
Михаил Ефимов1842 г.р.
Неонилла Ефимова1848 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: Дмитрий Семёнов
Мать: 1 Жена Дмитрия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федосья Спиридонова
Место жительства
1835
Рождение ребёнка
1842
Сын: Михаил Ефимов
Мать ребёнка: Федосья Спиридонова
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Неонилла Ефимова
Мать ребёнка: Федосья Спиридонова
Место жительства
1850
Место жительства
1851
Место жительства
1851
Место жительства
1858
Смерть
Неизвестно