Ефим Дмитриев 1822 — найти родственников по фамилии на Familio

Ефим Дмитриев

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1822, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Мать
1 Жена ДмитрияНеизвестно г.р.
Отец
Дмитрий Семёнов1788 г.р.
Супруги
Федосья Спиридонова1820 г.р.
Дети
Михаил Ефимов1842 г.р.
Неонилла Ефимова1848 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Дмитрий Семёнов

Мать: 1 Жена Дмитрия

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федосья Спиридонова

Место жительства
1835
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

35

Рождение ребёнка
1842

Сын: Михаил Ефимов

Мать ребёнка: Федосья Спиридонова

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Неонилла Ефимова

Мать ребёнка: Федосья Спиридонова

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

30

Место жительства
1851
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Переселен на Киргизскую степь

Место жительства
1851
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Переселен на Киргизскую степь

Место жительства
1858
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

26

Смерть
Неизвестно

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