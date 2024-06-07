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Мосев Павел Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мосева Клавдия Павловна

Мать ребёнка: Мосева (Заварзина) Татьяна Маркелловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мосева (Заварзина) Татьяна Маркелловна

Рождение ребёнка
20.03.1923

Дочь: Мосева Мария Павловна

Мать ребёнка: Мосева (Заварзина) Татьяна Маркелловна

Рождение ребёнка
07.01.1928

Сын: Мосев Александр Павлович

Мать ребёнка: Мосева (Заварзина) Татьяна Маркелловна

Смерть
Неизвестно

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