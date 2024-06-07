Мосев Павел Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1896
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мосева Клавдия Павловна
Мать ребёнка: Мосева (Заварзина) Татьяна Маркелловна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.03.1923
Дочь: Мосева Мария Павловна
Мать ребёнка: Мосева (Заварзина) Татьяна Маркелловна
Рождение ребёнка
07.01.1928
Мать ребёнка: Мосева (Заварзина) Татьяна Маркелловна
Смерть
Неизвестно