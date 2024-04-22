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Безверхий Павел Павлович

Место рождения

Сиротский, Дубовский муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

23.03.1906

Дата смерти

02.07.1976

Пол

Мужской

Отец

1880 г.р.

Мать

Жена

1910 г.р.

Дети

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Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1906

Отец: Безверхий Павел Антонович

Мать: Безверхая Феодосия Ивановна

Сиротский, Дубовский муниципальный район, Ростовская область
Бракосочетание
1926

Жена: Безверхая Анна Дмитриевна

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
28.02.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Безверхая Анна Дмитриевна

Татарка, Черлакский муниципальный район, Омская область
Место жительства
С 1932 по 1933
Бийск, город Бийск, Алтайский край
Переехал с семьёй в поисках работы
Рождение ребёнка
15.08.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Безверхая Анна Дмитриевна

Бийск, город Бийск, Алтайский край
Место жительства
1934
Талас, Киргизия
переехал с семьёй
Рождение ребёнка
26.09.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Безверхая Анна Дмитриевна

Талас, Киргизия
Место жительства
1938
Ленинноль, Таласский район
перехал семьёй
Место жительства
1939
Джалал-Абад, Киргизия
переехали семьёй
Военная служба
1941
Джалал-Абад, Киргизия
призвали на фронт, попал в пехоту, через два месяца обострилась грыжа, отправили домой на операцию, операция прошла не удачно, началась гангрена, потом малярия. На фронт уже не вернулся.
Работа или профессия
С 1942 по 1951
Джалал-Абад, Киргизия
заведующий областного управления сберегательный касс
Рождение ребёнка
29.09.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Безверхая Анна Дмитриевна

Джалал-Абад, Киргизия
Работа или профессия
Неизвестно
Талас, Киргизия
Главный бухгалтер областного управления
Работа или профессия
Неизвестно
бухгалтер, почти всю жизнь проработал бухгалтером в системе сберегательных касс
Образование
Неизвестно
Омск, город Омск, Омская область
закончил 8 классов в Омске, одновременно курсы бухгалтеров
Смерть
02.07.1976
Талас, Киргизия
Причина смерти: от рака, врачи думали, что туберкулёз
Похороны
Неизвестно
Талас, Киргизия
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