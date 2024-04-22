Безверхий Павел Павлович
Место рождения
Дата рождения23.03.1906
Дата смерти02.07.1976
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1906
Бракосочетание
1926
Рождение ребёнка
28.02.1928
Татарка, Черлакский муниципальный район, Омская область
Место жительства
С 1932 по 1933
Переехал с семьёй в поисках работы
Рождение ребёнка
15.08.1933
Место жительства
1934
Талас, Киргизия
переехал с семьёй
Рождение ребёнка
26.09.1936
Талас, Киргизия
Место жительства
1938
Ленинноль, Таласский район
перехал семьёй
Место жительства
1939
Джалал-Абад, Киргизия
переехали семьёй
Военная служба
1941
Джалал-Абад, Киргизия
призвали на фронт, попал в пехоту, через два месяца обострилась грыжа, отправили домой на операцию, операция прошла не удачно, началась гангрена, потом малярия. На фронт уже не вернулся.
Работа или профессия
С 1942 по 1951
Джалал-Абад, Киргизия
заведующий областного управления сберегательный касс
Рождение ребёнка
29.09.1945
Джалал-Абад, Киргизия
Работа или профессия
Неизвестно
Талас, Киргизия
Главный бухгалтер областного управления
Работа или профессия
Неизвестно
бухгалтер, почти всю жизнь проработал бухгалтером в системе сберегательных касс
Образование
Неизвестно
закончил 8 классов в Омске, одновременно курсы бухгалтеров
Смерть
02.07.1976
Талас, Киргизия
Причина смерти: от рака, врачи думали, что туберкулёз
Похороны
Неизвестно
Талас, Киргизия