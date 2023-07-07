Клементьев Георгий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1901
Сын: Клементьев Валерий Георгиевич
Мать ребёнка: Гурычева Мария Ионовна
Рождение ребёнка
1903
Сын: Клементьев Борис Георгиевич
Мать ребёнка: Гурычева Мария Ионовна
Иваново, Иваново, Ивановская область
Рождение ребёнка
14.04.1906
Дочь: Клементьева Зоя Георгиевна
Мать ребёнка: Гурычева Мария Ионовна
Рождение ребёнка
1909
Сын: Клементьев Юрий Георгиевич
Мать ребёнка: Гурычева Мария Ионовна
Рождение ребёнка
29.01.1911
Сын: Клементьев Евгений Георгиевич
Мать ребёнка: Гурычева Мария Ионовна
Смерть
Неизвестно