Клементьев Георгий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клементьев Георгий Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЭК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1901

Сын: Клементьев Валерий Георгиевич

Мать ребёнка: Гурычева Мария Ионовна

Рождение ребёнка
1903

Сын: Клементьев Борис Георгиевич

Мать ребёнка: Гурычева Мария Ионовна

Иваново, Иваново, Ивановская область
Рождение ребёнка
14.04.1906

Дочь: Клементьева Зоя Георгиевна

Мать ребёнка: Гурычева Мария Ионовна

Рождение ребёнка
1909

Сын: Клементьев Юрий Георгиевич

Мать ребёнка: Гурычева Мария Ионовна

Рождение ребёнка
29.01.1911

Сын: Клементьев Евгений Георгиевич

Мать ребёнка: Гурычева Мария Ионовна

Смерть
Неизвестно
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