Ионов Игорь Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.01.1963
Дата смерти20.07.2023
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1963
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
08.12.1984
Дочь: Балаева Ольга Игоревна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
20.07.2023