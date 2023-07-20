Ионов Игорь Алексеевич 19.01.1963 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ионов Игорь Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.01.1963

Дата смерти

20.07.2023

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1963

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
08.12.1984

Дочь: Балаева Ольга Игоревна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
20.07.2023

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