Дунова (Леушкина) Анастасия Николаевна
Место рождения
Дата рождения14.12.1877 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1877 ст.
Бракосочетание
17.01.1897 ст.
Муж: Дунов Фёдор Иванович
Рождение ребёнка
18.09.1902 ст.
Сын: Дунов Пётр Фёдорович
Отец ребёнка: Дунов Фёдор Иванович
Рождение ребёнка
17.04.1909 ст.
Дочь: Дунова Александра Фёдоровна
Отец ребёнка: Дунов Фёдор Иванович
Смерть
Неизвестно