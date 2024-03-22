Дунова (Леушкина) Анастасия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дунова (Леушкина) Анастасия Николаевна

Место рождения

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

14.12.1877 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1878 г.р.

Дети

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1877 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
17.01.1897 ст.

Муж: Дунов Фёдор Иванович

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
18.09.1902 ст.

Сын: Дунов Пётр Фёдорович

Отец ребёнка: Дунов Фёдор Иванович

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
17.04.1909 ст.

Дочь: Дунова Александра Фёдоровна

Отец ребёнка: Дунов Фёдор Иванович

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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