Пелагея Никитина
женский, родилась 1819
умерла Неизвестно
Супруги
Пётр Алексеев1817 г.р.
Дети
Самаркин Маркелл Петров1836 г.р.
Никита Петров1839 г.р.Показать еще 5
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пётр Алексеев
Рождение ребёнка
1836
Отец ребёнка: Пётр Алексеев
Рождение ребёнка
1839
Сын: Никита Петров
Отец ребёнка: Пётр Алексеев
Рождение ребёнка
1841
Сын: Макар Петров
Отец ребёнка: Пётр Алексеев
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Ефимия Петрова
Отец ребёнка: Пётр Алексеев
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Федора Петрова
Отец ребёнка: Пётр Алексеев
Место жительства
1850
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Елена Петрова
Отец ребёнка: Пётр Алексеев
Рождение ребёнка
1857
Сын: Игнатий Петров
Отец ребёнка: Пётр Алексеев
Место жительства
1858
Смерть
Неизвестно