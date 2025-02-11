Пелагея Никитина 1819 — найти родственников по фамилии на Familio

Пелагея Никитина

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1819

умерла Неизвестно

Супруги
Пётр Алексеев1817 г.р.
Дети
Самаркин Маркелл Петров1836 г.р.
Никита Петров1839 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пётр Алексеев

Рождение ребёнка
1836

Сын: Самаркин Маркелл Петров

Отец ребёнка: Пётр Алексеев

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1839

Сын: Никита Петров

Отец ребёнка: Пётр Алексеев

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1841

Сын: Макар Петров

Отец ребёнка: Пётр Алексеев

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Ефимия Петрова

Отец ребёнка: Пётр Алексеев

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Федора Петрова

Отец ребёнка: Пётр Алексеев

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

93

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Елена Петрова

Отец ребёнка: Пётр Алексеев

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1857

Сын: Игнатий Петров

Отец ребёнка: Пётр Алексеев

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

74

Смерть
Неизвестно

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