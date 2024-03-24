Баширова Гульнара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баширова Гульнара

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Динара Руслановна Баширова

Отец ребёнка: Баширов Руслан Рустамович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баширов Ильхам Русланович

Отец ребёнка: Баширов Руслан Рустамович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баширов Камиль Русланович

Отец ребёнка: Баширов Руслан Рустамович

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