Баширова Гульнара
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Динара Руслановна Баширова
Отец ребёнка: Баширов Руслан Рустамович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Баширов Ильхам Русланович
Отец ребёнка: Баширов Руслан Рустамович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Баширов Камиль Русланович
Отец ребёнка: Баширов Руслан Рустамович