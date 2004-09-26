Топорова (Казанцева) Валентина Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Топорова (Казанцева) Валентина Семеновна

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Место рождения

Витля, Уржумский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

03.12.1926

Дата смерти

26.09.2004

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1926

Отец: Казанцев (Соснин) Семён Петрович

Мать: Казанцева Мария Степановна

Витля, Уржумский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
14.03.1948

Муж: Топоров Венедикт Николаевич

Витля, Уржумский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
31.05.1951

Сын: Топоров Александр Венедиктович

Отец ребёнка: Топоров Венедикт Николаевич

Рождение ребёнка
04.08.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Топоров Венедикт Николаевич

Смерть
26.09.2004
Мари-Турек, Мари-Турекский муниципальный район, Республика Марий Эл

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