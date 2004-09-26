Топорова (Казанцева) Валентина Семеновна
Место рождения
Дата рождения03.12.1926
Дата смерти26.09.2004
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1926
Бракосочетание
14.03.1948
Рождение ребёнка
31.05.1951
Сын: Топоров Александр Венедиктович
Отец ребёнка: Топоров Венедикт Николаевич
Рождение ребёнка
04.08.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Топоров Венедикт Николаевич
Смерть
26.09.2004
Мари-Турек, Мари-Турекский муниципальный район, Республика Марий Эл