Миронова (Соболева) Анастасия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.04.1928
Дата смерти17.09.2003
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1928
Отец: Соболев Иван
Мать: Соболева Дарья
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.08.1954
Сын: Миронов Сергей Дмитриевич
Отец ребёнка: Миронов Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
01.01.1956
Сын: Миронов Владимир Дмитриевич
Отец ребёнка: Миронов Дмитрий Иванович
Смерть
17.09.2003