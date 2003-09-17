Миронова (Соболева) Анастасия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миронова (Соболева) Анастасия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.04.1928

Дата смерти

17.09.2003

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1928

Отец: Соболев Иван

Мать: Соболева Дарья

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Миронов Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
18.08.1954

Сын: Миронов Сергей Дмитриевич

Отец ребёнка: Миронов Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
01.01.1956

Сын: Миронов Владимир Дмитриевич

Отец ребёнка: Миронов Дмитрий Иванович

Смерть
17.09.2003

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