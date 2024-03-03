Медведева Неизв — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Медведева Неизв

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1912 г.р.

Дети

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Медведев Валентин Иванович

Отец ребёнка: Медведев Иван Андреевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Медведев Иван Андреевич

Кологривцево, Мышкинский муниципальный район, Ярославская область

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