Медведева Неизв
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Медведев Валентин Иванович
Отец ребёнка: Медведев Иван Андреевич
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно
Кологривцево, Мышкинский муниципальный район, Ярославская область