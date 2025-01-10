Соловьёв Александр 1944 — найти родственников по фамилии на Familio

Соловьёв Александр

Автор
ТФ
Фролова Т.

мужской, родился 1944

умер 21.10.1987

Отец
Соловьёв ВладимирНеизвестно г.р.
Мать
Соловьёва (Соколова) Фаина23.05.1912 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1944

Отец: Соловьёв Владимир

Мать: Соловьёва (Соколова) Фаина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
21.10.1987

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