Замосенчук Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Замосенчук Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

аа
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Замосенчук Сергей Владимирович

Мать ребёнка: Лапотюк Лидия Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Габривская Валентина Владимировна

Мать ребёнка: Лапотюк Лидия Петровна

Смерть
Неизвестно

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