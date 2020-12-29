Бабушкина Римма Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабушкина Римма Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.03.1939

Дата смерти

29.12.2020

Пол

Женский

Добавил:

КБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1939

Отец: Орлов Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бабушкина Тамара Николаевна

Отец ребёнка: Бабушкин Николай Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бабушкин Евгений Николаевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бабушкин Максим Николаевич

Отец ребёнка: Бабушкин Николай Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бабушкин Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Бабушкин Николай Михайлович

Рождение ребёнка
01.11.1975

Сын: Бабушкин Артём Николаевич

Отец ребёнка: Бабушкин Николай Михайлович

Смерть
29.12.2020

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