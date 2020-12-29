Бабушкина Римма Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.03.1939
Дата смерти29.12.2020
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1939
Отец: Орлов Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бабушкина Тамара Николаевна
Отец ребёнка: Бабушкин Николай Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бабушкин Евгений Николаевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бабушкин Максим Николаевич
Отец ребёнка: Бабушкин Николай Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бабушкин Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Бабушкин Николай Михайлович
Рождение ребёнка
01.11.1975
Сын: Бабушкин Артём Николаевич
Отец ребёнка: Бабушкин Николай Михайлович
Смерть
29.12.2020