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Голяк Сергей Александрович
Голяк Сергей Александрович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1974
Пол
Мужской
Отец
Голяк Александр
Мать
Голяк (Вертипрахова) Ольга Ивановна
1945 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1974
Отец:
Голяк Александр
Мать:
Голяк Ольга Ивановна
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