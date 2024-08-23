Попов Павел Васильевич 1884 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиПопов Павел Васильевич

Попов Павел Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1840 г.р.

Мать

1840 г.р.

Жена

1884 г.р.

Дети

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Добавил:

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Попов Василий Киреевич

Мать: Попова Дарья/Дария Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попова (Лепехина) Марина Михайловна

Рождение ребёнка
1902

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Попова (Лепехина) Марина Михайловна

Амурская область с. Астрахановка
Рождение ребёнка
17.09.1904

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Попова (Лепехина) Марина Михайловна

Амурская область с. Астрахановка
Рождение ребёнка
15.07.1906

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Попова (Лепехина) Марина Михайловна

Амурская область с. Астрахановка
Рождение ребёнка
29.08.1908

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Попова (Лепехина) Марина Михайловна

Амурская область с. Астрахановка
Рождение ребёнка
13.08.1910

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Попова (Лепехина) Марина Михайловна

Амурская область с. Астрахановка
Рождение ребёнка
29.11.1914

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Попова (Лепехина) Марина Михайловна

Амурская область с. Астрахановка
Рождение ребёнка
25.10.1919

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Попова (Лепехина) Марина Михайловна

Амурская область с. Астрахановка
Рождение ребёнка
1920

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Попова (Лепехина) Марина Михайловна

Амурская область с. Астрахановка
Рождение ребёнка
15.12.1921

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Попова (Лепехина) Марина Михайловна

Амурская область с. Астрахановка
Рождение ребёнка
1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Попова (Лепехина) Марина Михайловна

Амурская область с. Астрахановка
Рождение ребёнка
23.04.1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Попова (Лепехина) Марина Михайловна

Амурская область с. Астрахановка
Смерть
Неизвестно

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