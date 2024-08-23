Попов Павел Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1902
Амурская область с. Астрахановка
Рождение ребёнка
17.09.1904
Амурская область с. Астрахановка
Рождение ребёнка
15.07.1906
Амурская область с. Астрахановка
Рождение ребёнка
29.08.1908
Амурская область с. Астрахановка
Рождение ребёнка
13.08.1910
Амурская область с. Астрахановка
Рождение ребёнка
29.11.1914
Амурская область с. Астрахановка
Рождение ребёнка
25.10.1919
Амурская область с. Астрахановка
Рождение ребёнка
1920
Амурская область с. Астрахановка
Рождение ребёнка
15.12.1921
Амурская область с. Астрахановка
Рождение ребёнка
1923
Амурская область с. Астрахановка
Рождение ребёнка
23.04.1924
Амурская область с. Астрахановка
Смерть
Неизвестно