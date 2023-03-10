Прибытков Петр Алексеевич
Место рождения
Дата рождения19.?.?
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.?.?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
19.?.?
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Прибытков (Неизвестно) Неизвестно Неизвестно
Рождение ребёнка
19.?.?
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Прибытков (Неизвестно) Неизвестно Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
с.Лаврентьевка
Смерть
Неизвестно