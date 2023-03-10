Прибытков Петр Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПрибытков Петр Алексеевич

Прибытков Петр Алексеевич

Место рождения

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область

Дата рождения

19.?.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

1904 г.р.

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.?.?

Отец: Прибытков Алексей Николаевич

Мать: Прибытков (Шемонаев) Ксения Филипповна

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
19.?.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Прибытков (Неизвестно) Неизвестно Неизвестно

Рождение ребёнка
19.?.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Прибытков (Неизвестно) Неизвестно Неизвестно

Лаврентьевка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прибытков (Неизвестно) Неизвестно Неизвестно

Место жительства
Неизвестно
Лаврентьевка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
с.Лаврентьевка
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.