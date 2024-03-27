Кулак Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулак Дмитрий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.11.1898

Дата смерти

27.07.1981

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1898

Отец: Кулак Семен

Мать: не указана

Военная награда
Неизвестно
03.09.1943 Медаль «За отвагу», 28.06.1945 Медаль «За боевые заслуги»
Рождение ребёнка
1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кулак (Илюха) Матрена Кирилловна

Рождение ребёнка
25.05.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кулак (Илюха) Матрена Кирилловна

Смерть
27.07.1981

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