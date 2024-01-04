Семенова Людмила Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.12.1966
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1966
Отец: Петров Виктор Петрович
Рождение ребёнка
30.04.1989
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Семенов Дмитрий Анатольевич
Новотроицк, город Новотроицк, Оренбургская область
Рождение ребёнка
13.01.1991
Отец ребёнка: Семенов Дмитрий Анатольевич
Бракосочетание
Неизвестно