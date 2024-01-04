Семенова Людмила Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенова Людмила Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.12.1966

Пол

Женский

Отец

1933 г.р.

Мать

1937 г.р.

Муж

1966 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1991 г.р.

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1966

Отец: Петров Виктор Петрович

Мать: Петрова Тамара Кузьминишна

Рождение ребёнка
30.04.1989

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Семенов Дмитрий Анатольевич

Новотроицк, город Новотроицк, Оренбургская область
Рождение ребёнка
13.01.1991

Сын: Семенов Олег Дмитриевич

Отец ребёнка: Семенов Дмитрий Анатольевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семенов Дмитрий Анатольевич

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