Мордвинов Иван Михайлович
мужской, родился 1820, Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
умер Неизвестно
ОтецМордвинов Михаил Лукьянович1791 г.р.
МатьМордвинова Анисья Анисиевна1794 г.р.
Супруги
Мордвинова Анна Ивановна1819 г.р.
Дети
Мордвинов Осип Иванович1840 г.р.
Мордвинов Иван Иванович1843 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мордвинова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1840
Мать ребёнка: Мордвинова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1843
Мать ребёнка: Мордвинова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1849
Сын: Мордвинов Андрей Иванович
Мать ребёнка: Мордвинова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1851
Дочь: (Мордвинова) Анна Ивановна
Мать ребёнка: Мордвинова Анна Ивановна
Смерть
Неизвестно