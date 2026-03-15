Мордвинов Иван Михайлович 1820 — найти родственников по фамилии на Familio

Мордвинов Иван Михайлович

Автор
ОА
Аборина О.

мужской, родился 1820, Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

умер Неизвестно

Отец
Мордвинов Михаил Лукьянович1791 г.р.
Мать
Мордвинова Анисья Анисиевна1794 г.р.
Супруги
Мордвинова Анна Ивановна1819 г.р.
Дети
Мордвинов Осип Иванович1840 г.р.
Мордвинов Иван Иванович1843 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Мордвинов Михаил Лукьянович

Мать: Мордвинова Анисья Анисиевна

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мордвинова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1840

Сын: Мордвинов Осип Иванович

Мать ребёнка: Мордвинова Анна Ивановна

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1843

Сын: Мордвинов Иван Иванович

Мать ребёнка: Мордвинова Анна Ивановна

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1849

Сын: Мордвинов Андрей Иванович

Мать ребёнка: Мордвинова Анна Ивановна

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1851

Дочь: (Мордвинова) Анна Ивановна

Мать ребёнка: Мордвинова Анна Ивановна

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

Смерть
Неизвестно

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