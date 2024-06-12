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Новокшанов Петр Дорофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1884

Отец: Новокшанов Дорофей

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новокшанова (--) Ксения Даниловна

Рождение ребёнка
1890

Сын: Новокшанов Павел Петрович

Мать ребёнка: Новокшанова (--) Ксения Даниловна

Черемшанка, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
07.09.1902

Сын: Новокшанов Сергей Петрович

Мать ребёнка: Новокшанова (--) Ксения Даниловна

Черемшанка, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1902 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3346]
Рождение ребёнка
04.06.1905

Сын: Новокшанов Федор Петрович

Мать ребёнка: Новокшанова (--) Ксения Даниловна

Черемшанка, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1905 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3349]
Рождение ребёнка
19.04.1907

Сын: Новокшанов Георгий Петрович

Мать ребёнка: Новокшанова (--) Ксения Даниловна

МК Николаевской церкви с. Спирино за 1907 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3352]
Смерть
Неизвестно

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