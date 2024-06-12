Новокшанов Петр Дорофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1884
Отец: Новокшанов Дорофей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1890
Сын: Новокшанов Павел Петрович
Мать ребёнка: Новокшанова (--) Ксения Даниловна
Рождение ребёнка
07.09.1902
Сын: Новокшанов Сергей Петрович
Мать ребёнка: Новокшанова (--) Ксения Даниловна
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1902 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3346]
Рождение ребёнка
04.06.1905
Сын: Новокшанов Федор Петрович
Мать ребёнка: Новокшанова (--) Ксения Даниловна
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1905 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3349]
Рождение ребёнка
19.04.1907
Сын: Новокшанов Георгий Петрович
Мать ребёнка: Новокшанова (--) Ксения Даниловна
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1907 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3352]
Смерть
Неизвестно