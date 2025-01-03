Порох Игорь
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Красота (Порох) Марина Игоревна
Мать ребёнка: Порох (Грюканова) Светлана Владимировна
г. Омск
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
г. Омск
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Порох Антон Игоревич
Мать ребёнка: Порох (Грюканова) Светлана Владимировна
г. Омск