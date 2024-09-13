Иван
Место рождения
Дата рожденияС 1855 по 1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1855 по 1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
С 1899 по 1915
Дочь: Суворова Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Мехедова Мария Ивановна
Мать ребёнка: не указана
м.р. (предположительно) - Кр. Слобода, Суражский р-н, Брянская обл.
Смерть
Неизвестно