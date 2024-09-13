Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван

Место рождения

Красная Слобода, Суражский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

С 1855 по 1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1855 по 1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Красная Слобода, Суражский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
С 1899 по 1915

Дочь: Суворова Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Красная Слобода, Суражский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Мехедова Мария Ивановна

Мать ребёнка: не указана

м.р. (предположительно) - Кр. Слобода, Суражский р-н, Брянская обл.
Смерть
Неизвестно

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