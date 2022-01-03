Скоробогатько Екатерина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скоробогатько Екатерина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

VM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.04.1904 ст.

Сын: Скоробогатько Михаил Иванович

Отец ребёнка: Скоробогатько Иван Кириллович

Верхнесвечниково, Кашарский муниципальный район, Ростовская область
Смерть
Неизвестно

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