Скоробогатько Екатерина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.04.1904 ст.
Сын: Скоробогатько Михаил Иванович
Отец ребёнка: Скоробогатько Иван Кириллович
Верхнесвечниково, Кашарский муниципальный район, Ростовская область
Смерть
Неизвестно