Захаров Анатолий Иванович
Место рожденияБулдаково
Дата рождения1901
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: Захаров Иван Ефимович
Булдаково
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Захарова Ксиния Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Захарова Ксиния Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно