Захаров Анатолий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗахаров Анатолий Иванович

Захаров Анатолий Иванович

Место рождения

Булдаково

Дата рождения

1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Захаров Иван Ефимович

Мать: Захарова Пелагея Васильевна

Булдаково
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Захаров Пётр Анатольевич

Мать ребёнка: Захарова Ксиния Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Захарова Ксиния Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Захарова Ксиния Николаевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close