Бухарова(Хан) (Хан) Кристина Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бухарова(Хан) (Хан) Кристина Анатольевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.04.1983

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1983 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1983

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бухаров Владимир Сергеевич

Рождение ребёнка
2010

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бухаров Владимир Сергеевич

Рождение ребёнка
2016

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бухаров Владимир Сергеевич

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