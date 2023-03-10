Иванов (Неизвестно) Павла Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов (Неизвестно) Павла Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.?.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Пётр Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
жена мещанина
Место жительства
Неизвестно
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
г.Оренбург (г.Чкаловск)
Рождение ребёнка
22.02.1890

Дочь: (Иванов) Евдокия Петровна

Отец ребёнка: Иванов Пётр Иванович

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
МК п.Январцевский, ц.Успенско-Богородицкая, 1890. ОГАОО, ф.173, оп.15, д.1904
Смерть
Неизвестно

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