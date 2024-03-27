Усманов Хамза Мухаметович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1923
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.04.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Усманова Марвар Нигматовна
Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Военная служба
Неизвестно
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_vpp19787221/
Смерть
Неизвестно