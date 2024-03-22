Иродион Ананьев
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.03.1851
Дочь: Мария Иродионова
Мать ребёнка: Анна Тимофеева
Приход с. Стехново Восприемники: Города Новоржева мещанин Григорий Дмитриев и деревни Саболиц крестьянская жена Макрина Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Тимофеева
Смерть
Неизвестно