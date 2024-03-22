Иродион Ананьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иродион Ананьев

Место рождения

Соболицы, Новоржевский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1825 г.р.

Дети

Добавил:

ПМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Соболицы, Новоржевский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
29.03.1851

Дочь: Мария Иродионова

Мать ребёнка: Анна Тимофеева

Соболицы, Новоржевский муниципальный район, Псковская область
Приход с. Стехново Восприемники: Города Новоржева мещанин Григорий Дмитриев и деревни Саболиц крестьянская жена Макрина Иванова
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Тимофеева

Смерть
Неизвестно
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