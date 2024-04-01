Наумова (Мишина) Ольга Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наумова (Мишина) Ольга Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.07.1909

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1909

Отец: Мишин Александр Иванович

Мать: Мишина (Артемьева) Фёкла Фоминична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Свериденко (Наумова) Вера Сергеевна

Отец ребёнка: Наумов Сергей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Никитина (Наумова) Нина Сергеевна

Отец ребёнка: Наумов Сергей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Наумов Анатолий Сергеевич

Отец ребёнка: Наумов Сергей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Наумов Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Наумов Сергей Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.01.1949

Дочь: Краснова (Наумова) Анна Сергеевна

Отец ребёнка: Наумов Сергей Иванович

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