Наумова (Мишина) Ольга Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.07.1909
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1909
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Свериденко (Наумова) Вера Сергеевна
Отец ребёнка: Наумов Сергей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Никитина (Наумова) Нина Сергеевна
Отец ребёнка: Наумов Сергей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Наумов Анатолий Сергеевич
Отец ребёнка: Наумов Сергей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Наумов Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Наумов Сергей Иванович
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.01.1949
Дочь: Краснова (Наумова) Анна Сергеевна
Отец ребёнка: Наумов Сергей Иванович