Михайлов Николай Гаврилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михайлов Николай Гаврилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Агибалова Валентина Андреевна

михайлов
Рождение ребёнка
1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Агибалова Валентина Андреевна

Раскулачивание
Неизвестно
Бар-мицва
Неизвестно
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