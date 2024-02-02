Михайлов Николай Гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
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МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.01.1923
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Агибалова Валентина Андреевна
михайлов
Рождение ребёнка
1931
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Агибалова Валентина Андреевна
Раскулачивание
Неизвестно
Бар-мицва
Неизвестно