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Иваницкий Василий Григорьевич
Иваницкий Василий Григорьевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1896
Дата смерти
1987
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Иваницкая Дарья Климовна
1870 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: не указан
Мать:
Иваницкая Дарья Климовна
Смерть
1987
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