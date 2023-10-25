Иваницкий Василий Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иваницкий Василий Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Дата смерти

1987

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1870 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: не указан

Мать: Иваницкая Дарья Климовна

Смерть
1987
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