Архипов Ефим Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиАрхипов Ефим

Архипов Ефим

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СК
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Илья

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нюра

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тоня

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фрося

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прасковья

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
04.09.1910

Дочь: Кочкина Пелагея Ефимовна

Мать ребёнка: не указана

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