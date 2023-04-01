Архипов Ефим
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Илья
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нюра
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тоня
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фрося
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Прасковья
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
04.09.1910
Дочь: Кочкина Пелагея Ефимовна
Мать ребёнка: не указана