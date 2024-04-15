Колесникова Надежда Нефедовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колесникова Надежда Нефедовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Афимья Васильевна

Отец ребёнка: Колесников Василий Федорович

Рождение ребёнка
1837

Сын: Колесников Павел Васильевич

Отец ребёнка: Колесников Василий Федорович

Рождение ребёнка
1844

Сын: Колесников Андрей Васильевич

Отец ребёнка: Колесников Василий Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колесников Василий Федорович

Место жительства
Неизвестно
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
Неизвестно
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