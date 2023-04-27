Клочков Валерий Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клочков Валерий Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.10.1947

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1947

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1972

Сын: Клочков Вячеслав Валерьевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Омск, город Омск, Омская область

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