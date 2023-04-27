Клочков Валерий Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.10.1947
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1947
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1972
Сын: Клочков Вячеслав Валерьевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Омск, город Омск, Омская область