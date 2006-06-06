Юрышева Зоя Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.02.1924
Дата смерти06.06.2006
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1924
Отец: Юрышев Александр
Мать: Юрышева Дарья
Работа или профессия
Неизвестно
Работник Торговли | Ветеран ВОВ
Рождение ребёнка
13.01.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гришаев Александр Максимович
Смерть
06.06.2006
Причина смерти: Рак