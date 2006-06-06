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Юрышева Зоя Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.02.1924

Дата смерти

06.06.2006

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1924

Отец: Юрышев Александр

Мать: Юрышева Дарья

Работа или профессия
Неизвестно
Работник Торговли | Ветеран ВОВ
Рождение ребёнка
13.01.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гришаев Александр Максимович

Смерть
06.06.2006
Причина смерти: Рак

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