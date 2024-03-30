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Кубрак Петр Павлов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

До 1855

Пол

Мужской

Отец

1800 г.р.

Мать

1804 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Кубрак Павел Мартинов

Мать: Кубрак Мария

Смерть
До 1855
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