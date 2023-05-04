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Решетняк Феодора Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1767

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Решетняк (Власий) Василий Климович

Рождение ребёнка
1792 ст.

Дочь: Решетняк Параскева Власовна

Отец ребёнка: Решетняк (Власий) Василий Климович

Межигорка, Черкаська область
Рождение ребёнка
1800 ст.

Сын: Решетняк Петр Власович

Отец ребёнка: Решетняк (Власий) Василий Климович

Межигорка, Черкаська область
Рождение ребёнка
1802 ст.

Дочь: Решетняк Агрипина Власовна

Отец ребёнка: Решетняк (Власий) Василий Климович

Межигорка, Черкаська область
Рождение ребёнка
1809 ст.

Сын: Решетняк Иван Власович

Отец ребёнка: Решетняк (Власий) Василий Климович

Межигорка, Черкаська область
Смерть
Неизвестно

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