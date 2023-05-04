Решетняк Феодора Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1767
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1792 ст.
Дочь: Решетняк Параскева Власовна
Отец ребёнка: Решетняк (Власий) Василий Климович
Рождение ребёнка
1800 ст.
Отец ребёнка: Решетняк (Власий) Василий Климович
Рождение ребёнка
1802 ст.
Дочь: Решетняк Агрипина Власовна
Отец ребёнка: Решетняк (Власий) Василий Климович
Рождение ребёнка
1809 ст.
Отец ребёнка: Решетняк (Власий) Василий Климович
Смерть
Неизвестно