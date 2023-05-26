Сапрыкина (Ладыгина) Татьяна Вячеславовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сапрыкина (Ладыгина) Татьяна Вячеславовна

Место рождения

Богдановка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1972

Пол

Женский

Отец

1949 г.р.

Мать

1950 г.р.

Муж

1972 г.р.

Дети

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Добавил:

ПЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1972

Отец: Ладыгин Вячеслав Николаевич

Мать: Ладыгина (Тилятникова) Анастасия Павловна

Богдановка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сапрыкин Сергей Викторович

Рождение ребёнка
1995

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сапрыкин Сергей Викторович

Медногорск, город Медногорск, Оренбургская область
Рождение ребёнка
2003

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сапрыкин Сергей Викторович

Медногорск, город Медногорск, Оренбургская область

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