Сапрыкина (Ладыгина) Татьяна Вячеславовна
Место рождения
Дата рождения1972
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1972
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1995
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сапрыкин Сергей Викторович
Рождение ребёнка
2003
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сапрыкин Сергей Викторович