Феофанов Дмитрий Федорович
Место рождения
Дата рождения14.11.1914
Дата смерти29.09.2011
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1914
Отец: Феофанов Федор
Бракосочетание
Около 1947
Рождение ребёнка
27.12.1948
Мать ребёнка: Феофанова (Макарова) Галина Александровна
Рождение ребёнка
04.09.1954
Дочь: Меркулова (Феофанова) Ирина Дмитриевна
Мать ребёнка: Феофанова (Макарова) Галина Александровна
Смерть
29.09.2011