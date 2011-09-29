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Феофанов Дмитрий Федорович

Место рождения

Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область

Дата рождения

14.11.1914

Дата смерти

29.09.2011

Пол

Мужской

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1914

Отец: Феофанов Федор

Мать: Феофанова Александра Федоровна

Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Бракосочетание
Около 1947

Жена: Феофанова (Макарова) Галина Александровна

Рождение ребёнка
27.12.1948

Сын: Феофанов Юрий Дмитриевич

Мать ребёнка: Феофанова (Макарова) Галина Александровна

Рождение ребёнка
04.09.1954

Дочь: Меркулова (Феофанова) Ирина Дмитриевна

Мать ребёнка: Феофанова (Макарова) Галина Александровна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
29.09.2011
Москва, город федерального значения Москва

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