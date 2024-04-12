Оглоблин Антон Иванович
Место рождения
Дата рождения1763
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Рождение ребёнка
1783
Сын: Оглоблин (рекрут С 1808) Иван Антонович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1785
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1790
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1794
Сын: Оглоблин Самуил Антонович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1802
Сын: Оглоблин Созонтий Антонович
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно