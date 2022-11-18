Теплицкая Шейва — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Теплицкая Шейва

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Не указан

Дети

Добавил:

ИП
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Теплицкий Семён

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
15.05.1923

Сын: Теплицкий Игорь (Израиль) Моисеевич

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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