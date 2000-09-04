Козлова (Щербакова) Евдокия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлова (Щербакова) Евдокия Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.03.1914

Дата смерти

04.09.2000

Пол

Женский

Добавил:

тф
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1914

Отец: Щербаков Михаил Максимович

Мать: Щербакова Дарья Петровна

Рождение ребёнка
03.12.1934

Дочь: Лягина (Козлова) Нина Ильинична

Отец ребёнка: Фролов Михаил Илларионович

Рождение ребёнка
03.12.1934

Дочь: Лягина (Козлова) Нина Ильинична

Отец ребёнка: Козлов Илья Яковлевич

Рождение ребёнка
05.02.1939

Дочь: Смолякова (Козлова) Валентина Ильинична

Отец ребёнка: Козлов Илья Яковлевич

Смерть
04.09.2000

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