Козлова (Щербакова) Евдокия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.03.1914
Дата смерти04.09.2000
ПолЖенский
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1914
Рождение ребёнка
03.12.1934
Дочь: Лягина (Козлова) Нина Ильинична
Отец ребёнка: Фролов Михаил Илларионович
Рождение ребёнка
03.12.1934
Дочь: Лягина (Козлова) Нина Ильинична
Отец ребёнка: Козлов Илья Яковлевич
Рождение ребёнка
05.02.1939
Дочь: Смолякова (Козлова) Валентина Ильинична
Отец ребёнка: Козлов Илья Яковлевич
Смерть
04.09.2000