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Губин Николай Васильев

Место рождения

Липовской, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Губин Василий Марков

Мать: Губина Мария Тереньтьева

Липовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Губина Матрона

Рождение ребёнка
Около 1883 ст.

Сын: Губин Константин Николаев

Мать ребёнка: Губина Матрона

Липовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
06.04.1886 ст.

Сын: Губин Василий Васильев

Мать ребёнка: Губина Матрона

Липовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно

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