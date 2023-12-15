Губин Николай Васильев
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Губин Василий Марков
Мать: Губина Мария Тереньтьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Губина Матрона
Рождение ребёнка
Около 1883 ст.
Сын: Губин Константин Николаев
Мать ребёнка: Губина Матрона
Рождение ребёнка
06.04.1886 ст.
Мать ребёнка: Губина Матрона
Смерть
Неизвестно