Рубцова (Рубцова) Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
04.12.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Рубцов Николай
г.Лобня
Рождение ребёнка
04.12.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Рубцов Николай
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно