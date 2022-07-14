Телегина4 Нина Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Телегина4 Нина Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1930 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Телегин4 Павел Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Место жительства
Неизвестно
Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Рождение ребёнка
25.02.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Телегин4 Павел Александрович

Смерть
Неизвестно

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