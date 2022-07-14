Телегина4 Нина Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Место жительства
Неизвестно
Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Рождение ребёнка
25.02.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Телегин4 Павел Александрович
Смерть
Неизвестно