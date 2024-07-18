Мария Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
17.04.1905
Сын: Яковлев Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Григорий Яковлевич
Подновинка, Демянский муниципальный район, Новгородская область
Смерть
Неизвестно