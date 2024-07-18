Мария Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМария Степановна

Мария Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
17.04.1905

Сын: Яковлев Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Григорий Яковлевич

Подновинка, Демянский муниципальный район, Новгородская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.