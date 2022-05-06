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Филипп Васильевич

Место рождения

Арцыбашево, Милославский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

01.07.1865 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1865 ст.

Отец: Василий Иванович

Мать: Анастасия Федоровна

Арцыбашево, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васса Малахиевна

Рождение ребёнка
1888

Сын: Ермаков Прокопий Филиппович

Мать ребёнка: Васса Малахиевна

Арцыбашево, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1891

Дочь: Евдокия Филипповна

Мать ребёнка: Васса Малахиевна

Арцыбашево, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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