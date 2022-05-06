Филипп Васильевич
Место рождения
Дата рождения01.07.1865 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1865 ст.
Отец: Василий Иванович
Мать: Анастасия Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Васса Малахиевна
Рождение ребёнка
1888
Сын: Ермаков Прокопий Филиппович
Мать ребёнка: Васса Малахиевна
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Евдокия Филипповна
Мать ребёнка: Васса Малахиевна
Смерть
Неизвестно