Паутов Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
27.03.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Паутова Вера Яковлевна
Рождение ребёнка
11.02.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Паутова Вера Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Паутов Генадий Николаевич
Мать ребёнка: Паутова Вера Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Паутова Вера Яковлевна