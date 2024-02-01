Паутов Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПаутов Николай

Паутов Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1933 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.03.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Паутова Вера Яковлевна

Соснино, Горьковский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
11.02.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Паутова Вера Яковлевна

Соснино, Горьковский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Паутов Генадий Николаевич

Мать ребёнка: Паутова Вера Яковлевна

Соснино, Горьковский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Паутова Вера Яковлевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close